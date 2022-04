Jamila EL KOTBI

Titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciale, j'ai pu acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le commerce. En effet, ayant suivi des cours sur le management, la relation et la gestion de la clientèle, j'ai pu mettre en pratique ces connaissances grâces aux nombreux stages que j'ai réalisé.

De plus, mon sérieux, , mon autonomie, ma ponctualité ainsi que ma capacité d'adaptation, ont été des qualités très appréciable au cours de ses stages.





Ainsi, je souhaite intégrer le monde du travail. Je suis donc à la recherche d'un emploi et désire mettre à votre disposition toutes mes compétences et mon savoir-faire.



N'hésitez pas à me contacter au 06 51 19 21 72 ou par mail : jamila.elkotbi@laposte.net



Mes compétences :

Attentive

autonome

Avenante

Intégration

Perfectionniste

Sérieuse