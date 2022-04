Grande maison, setue sur le cean atlantic a taghazout, forme d'un riad, pour passer des vacances inoubliable, famille, groupe d'amis, et surtout pour surfer, contien 5 chambres, grande cuisine, salle a manger, salon, et tres belle terrasse vue mer et montagnes d'arganier, fontaine, hammam ext.... le village est tres calme.