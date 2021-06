Jan VAN DONSELAAR

Plus de 10 ans d'expérience professionnelle en commerce international B to B, principalement sur les marchés Chinois et Russe, m'ont permis d'acquérir des compétences uniques et complémentaires.



Commercial

- Négocier et conclure des contrats de 5 à 60 MUSD avec des grands comptes à l’international

- Apporter une solution globale aux clients, à la fois commerciale, technique et juridique

- S’impliquer dans la stratégie marketing (communication d’informations du marché à la direction, participation aux salons et séminaires)



Management

- Animer une équipe de 15 personnes

- Piloter les bureaux de représentation et les réseaux d’agents commerciaux

- Coordonner le suivi des contrats avec différents sites de production internationaux



Finance

- Analyser les contrats commerciaux (coûts, marges, rabais…)

- Définir avec les clients les termes de paiement (LC, crédit acheteur, financement…)

- Gérer un centre de profit d’un budget d’un million d’euros (gestion des stocks, analyse des risques financiers)



Mes compétences :

BtoB

China

Commercial

Ecoute

Export

International

Management

Manager

Négociation

Responsable Commercial

Sales

Sales manager