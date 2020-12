Jan VAN RENTERGHEM

Jeune professionnel, je suis passionné par les enjeux humains, le droit social et les chiffres. Les interactions au sein d'une équipe motivée et les impacts sur l'orientation d'une entreprise me fascinent.



J'aime apporter ma contribution au sein d'une structure humaine et communicante.

Volontaire et dynamique, je m'adapte ainsi à chaque environnement professionnel et domaine d'activité.



Vous avez un projet de recrutement RH, de l'assistanat au Coordinateur Administratif ou simplement un besoin ponctuel ? Nous pouvons en discuter et certainement trouver ensemble une solution bénéfique et économique pour chacun.



N'hésitez pas, un appel ou un rendez vous nous apporte toujours de nouvelles idées...voire des opportunités gagnant-gagnant.



Par mes qualités d'écoute, Je pense pouvoir vous apporter ce que vous recherchez, alors si mon profil vous intéresse, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation.



A bientôt



Jan VR

06 11 21 31 39



Mes compétences :

Microsoft Office 2010

SAGE Paie

Gestion administrative

Gestion de projet

Droit du travail

Déclarations sociales et fiscales

Relations sociales & syndicales

Gestion du personnel

Paie

Office 365

Gestion des ressources humaines

Quadratus