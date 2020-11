Jan WEJBRANDT

Depuis plus de 20 ans je dirige des équipes nationales et internationales.

Les résultats ont été, entre autres, le turn-around de deux entreprises, le développement de nouveaux marchés et la création dune entreprise.

Jai évolué dans des environnements différents, aussi bien du point de vue professionnel que culturel, ayant exercé aussi bien en B2B que en B2C et étant expatrié dans 5 pays.

Ayant vécu au Brésil, en Espagne, en France au Royaume Uni et en Suède je suis devenu véritablement multiculturel et multilingue.



Actuellement je dirige Maxi Zoo, le leader des animaleries spécialisées en France avec un réseau de 217 magasins.

Nos plus de 1 500 collaborateurs donnent des conseils dexpert pour choisir une alimentation et des accessoires de qualité pour les animaux de compagnie.

Les possesseurs danimaux ont reconnu nos efforts ; Maxi Zoo a été élu « Enseigne préféré des Français » dans la catégorie animaleries chaque année depuis 2016.

Maxi Zoo est une filiale du Groupe Fressnapf, le leader Européen de lanimalerie.

Le groupe a plus de 12 000 collaborateurs qui conseillent nos clients, à travers dun réseau de 1 600 magasins dans 11 pays.

Voir aussi mon Linked-in: fr.linkedin.com/in/jwejbrandt/



Mes compétences :

Marketing

Commerce de gros

International

Électrique

Distribution

Commercial

Retail

Achats

Développement commercial

Animaux de compagnie

Stratégie