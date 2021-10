Jawhar JDERI

Jderi Jawhar diplômé de l’école nationale d'ingénieurs de Tunis ENIT depuis 1997 .

Compétences :

Etude ,Conception et réalisation des carrosseries d'autocars et autobus qui s'adaptent sur les châssis de différentes marques. (Mercedes, Iveco, Volkswagen...)

Etude,conception et réalisation des plateaux pour véhicules industriels tel que : Mitsubishi,Tata ...

-Chef des projets : Etude et conception des carrosseries d’autocars et autobus.

- Maîtrise du logiciel CAO : Pro engineer wildfire 5.0

- Maîtrise du logiciel CAD : Autocad....











Mes compétences :

3D

CAO

Conception de produits

Mécanique

Innovation

Créativité