Jc MARTEL (MARTEL)

Pour les commercants, Logiciel d'encaissement certifiés :

Spécialiste en Système d'encaissement, nos Caisses tactiles Nextore sont une réponse pour chaque commerçant de proximité.





Visites virtuelles 3D : Destiné et accessible aux commerces, restaurants, collectivités, ou toute autre activité de détente, loisirs ou culture, www.visitandbuy.fr est une première mondiale de la Visite virtuelle E-Commerce. Elle permet à tout commerce de proximité, de proposer à ses clients lachat en ligne, linformation ou la réservation directement au sein dune visite virtuelle de létablissement.



Faire découvrir et mettre en valeur son univers et lui permettre deffectuer du E -commerce 365 j x 24 h constitue lopportunité daugmenter les ventes considérablement en conduisant à une fidélisation de la clientèle.



Site Web : Nous concevons des sites Internet :



EX : http://www.art-marabout.com/



La visite virtuelle disponible à distance de votre lieu de vente : un double bénéfice.

- Pour le client final internaute- qui pourra acheter, ou réserver en ligne selon ses envies et le conduire au magasin.

- Pour le commerçant, une solution efficace pour fidéliser ses clients et les faire venir ensuite plus facilement dans son magasin, grâce à un référencement naturel augmenté et ainsi faire du CA supplémentaire.





BCOME 35 réalise des visites immersives en utilisant une technologie de numérisation à la pointe de la technologie 3D et la visite virtuelle 360 ° grâce au matériel utilisé agréé Google.



VISITES VIRTUELLE 3 D IMMERSIVE ET 360° : Votre carte de visite sur le monde

En exemple une visite virtuelle 3D d'un bien immobilier, comme si vous y étiez :



https://goo.gl/LWwCgR



D'un bien mobilier Technologies 3D Immersive et 360 ° mélangées :



Des Tiny Houses :



https://goo.gl/6XNpfj



http://mavisiteimmobiliere.fr/





