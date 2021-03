Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Bailly et je suis diplômé de l'Ecole Centrale de Lille (2011).

J'ai eu plusieurs expériences professionnelles en bureau d'études et en agence d'architectures, et suis familier du domaine de la construction, de l'aménagement et de l'énergétique du bâtiment.



Je suis actuellement à la recherche d'opportunités pro. pour travailler au développement de projets innovants !



Mes compétences :

Microsoft Office

Data Processing

Autocad

Suite Adobe

Développement durable

Environnement

Construction

Java

Cartographie SIG

Aménagement urbain

Climat Urbain

Project Management

Data Analysis

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

CAO

Geographic Information Systems

Linux

Machine Learning

Python Programming

SQL