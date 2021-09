Actuellement en alternance Master 2 Systèmes dinformation de lEntreprise Étendue (SIEE) : Audit et Conseil (n°243) à lUniversité Paris-Dauphine, joccupe maintenant un poste dAuditeur IT au sein de PwC France pour le secteur Industrie & Services.



Précédemment, jai réalisé un Master in Management à Burgundy School of Business (ex ESC Dijon-Bourgogne) durant lequel jai eu de nombreuses expériences professionnelles et associatives.



Ayant travaillé pour le Cabinet de recrutement Michael Page puis au sein dEY. Jai découvert une appétence à la gestion de projet IT avec certains challenges avec lassociation KryptoSphere, une association autour de la blockchain et des cryptomonnaies.



Jai eu la chance de réaliser un an dexpérience en tant que Chargé de Mission SI RH (périmètre Monde) au sein dAdisseo, leader dans la production mondial dans la production dadditifs et de solutions nutritionnelles pour lalimentation animale.



Dans la continuité de mon Master Universitaire, je souhaiterai morienter vers lAudit IT, la cybersécurité ou le conseil en nouvelles technologies / Systèmes d'Information.



Jean-Baptiste BAROU

Mail : jeanbaptiste.barou[at]gmail.com

Site web : https://linktr.ee/jbbarou

Twitter : @JBBarou