Jean Baptiste BOURGERIE

Plus de 20 ans d expériences dans les directions commerciale et marketing dans les FMCG en France & International aussi bien sur des Marques nationales leader et des marques de distributeurs (MDD)



Lactalis, kimberly-Clark, PepsiCo, Nestlé, Lesieur



Négociations Marque et MDD chez Carrefour, Auchan, Métro, Lidl, Kaufland, AMS,



Connaissance des marchés France , Européen ( ouest et est), Afrique, Middle East, Chine



Engagement, pragmatisme, conduite et développement déquipe, dépassement de soi,



#FMCG#PGC#BU#commercial#négociation#marketing#export#marque#mdd#international#constructionequipe#changement#management