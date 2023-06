Jean-Baptiste DUBOUÉ

Je suis diplômé de l'école d'ingénieur Arts et Métiers Paritech en 2012, puis d'un mastère spécialisé en management de l’innovation en 2013.



J’ai déjà pu conduire avec succès 3 projets d’innovation dans différents domaines (mécanique, électronique, matériaux, énergie) et dans différentes PME.

Mon rôle consistait à la réalisation de l’ensemble des étapes de développement du produit innovant :



- L’étude de marché et analyse du besoin client

- Définition des cahiers des charges produit

- Montage de dossier de financement auprès de BPIFrance

- Démarches de protection industrielle (enveloppe Soleau, dépôt de brevet)

- Définition de la stratégie marketing

- Recherche des partenaires stratégiques et sous-traitants pour la réalisation du projet





Mes compétences :

Innovation

Management

Stratégie