Jean-Baptiste MEUGNIER

J'ai 8 ans d'expérience professionnelle dont 5 ans à linternational dans le développement commercial, le marketing et la vente dans les secteurs de l'électrotechnique, du sport et du tourisme sur des postes de Manager, International Sales Coordinator, International Bussiness Development Manager et Export Sales Manager.

Je suis trilingue je parle couramment l'anglais et l'allemand.

J'ai obtenu un Master en marketing, ventes et distribution de l'IAE de Grenoble.

Mon expertise est daider les entreprises à se développer à l'international.

J'ai l'habitude de m'occuper de clients internationaux, de trouver des prospects, de nouveaux clients et de nouvelles opportunités.





Mes compétences :

Anglais et Allemand courant

Étude de prix

E-commerce

Benchmarking

Étude de marché

Commerce extérieur

Microsoft Office

Logiciel CRM

Commerce international

Trade marketing

Marketing stratégique

Marketing opérationnel