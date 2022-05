Jean-Baptiste PICHEREAU

Manager et leader expérimenté dans la direction de business unit et lindustrie de lédition logicielle.

Fortement impliqué dans la relation client et les activités commerciales.

Promoteur de changements méthodologiques, procéduraux et opérationnels des organisations.

Forme et motive ses collaborateurs, fixe des objectifs, identifie et développe les talents.



Mes compétences :

Développement commercial

Formation

Communication

Conseil

Coaching

Management

Audit

ALTRAN

ERP

Ressources humaines

Retail Banking

Request for Proposal

Pre sales

PRINCE2 methodology

PMI

OLAP

ITIL

Data Warehousing

CMMI - Capability Maturity Model Integration

Agile - Scrum