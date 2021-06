Jean-Baptiste TRUCHET

ALLIANZ Finance Conseil



Allianz, un acteur financier majeur

Le Groupe Allianz est aujourd'hui un acteur majeur de l'assurance et des services financiers dans plus de 70 pays.



Il est également l´un des leader mondiaux en gestion d´actifs avec Allianz Global Investors, en assurance-crédit avec Euler Hermes, et en assistance et assurance voyage avec Allianz Global Assistance (ex Mondial Assistance).



Ses notations confirment sa solidité financière.



Au 09 novembre 2012, les résultats confirment la solidité financière du Groupe Allianz :

Le chiffre d'affaires trimestriel augmente de 2,5 % à 25,2 milliards d'euros par rapport au troisième trimestre 2011.

Le résultat opérationnel croît de 33 % à 2,5 milliard d'euros.





Par sa capitalisation boursière, Allianz est le 1er assureur européen.





Allianz, un groupe solide

La marge de solvabilité représente le niveau minimum de capitaux propres requis pour qu´une compagnie d´assurance tienne ses engagements.

Le ratio de solvabilité correspond au taux de couverture de la marge par les capitaux propres, il doit donc être au minimum de 100%.

Au 30 septembre 2012, le ratio de solvabilité du Groupe Allianz est de 190 %.



La solvabilité évolue en fonction des résultats du groupe et des marchés financiers (plus ou moins values latentes sur actions et produits de taux).





Allianz France

Allianz France propose une offre d'assurance de personnes, d'assurance de biens, de responsabilités, ainsi que de services bancaires.



Les marges de solvabilité des compagnies Allianz IARD et Allianz Vie excèdent largement le minimum réglementaire (100 %).



