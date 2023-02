Jean Bernard SERS

Directeur de Centre de Profit



Domaines High Tech : Energie, Réseaux, IoT, Digital, Smart Grid/Cities/Building

Développement de Services innovants, identification, négociation/animation de partenariats stratégiques

Pilotage de projets Européens dans différents domaines (Energie, IT, IoT, Telco)

Encadrement et développement déquipes pluridisciplinaires (200 personnes, P&L de 38 M€)

Business développement, élaboration de plan stratégique, de business plan et modèles daffaire

Conduite de projets de transformation, génération de gains de productivité sur 800 personnes

Programmes de réduction des coûts alliant actifs, effectifs, infrastructures, SI





Mes centres d'intérêt gravitent entre autre autour des nouvelles technologies , des Telecom, de l'électronique et de l'audio-visuel.



Les responsabilités occupées (de l'encadrement d'équipes Avant-Vente, de Directeurs de Projet, ou la mise en place de développements d'offres Marketing) m'ont permis d'apprécier les multiples structures opérationnelles des entreprises.



De formation ingénieur (Supelec) faisant suite à une maitrîse EEA (Electronique, Electrotechnique & Automatismes), j'ai évolué dans différentes entreprises : Industriel, SSII puis Intégrateur Télécom.