Jean BOURJADE

Plus de 30 ans de direction d'entreprises de toutes tailles dans plusieurs secteurs d'activité en France et à l'international dont près de 10 ans en expatriation.



Mes missions ont généralement consisté à opérer des mutations, à initier et mettre en place de nouvelles stratégies au sein des structures que j'ai dirigées pour en accroitre l'efficacité et la rentabilité.



Mes compétences :

Export

Communication

Marketing

Viticulture

International

Management

Direction générale

Plasturgie

Imprimerie

Lobbying

Relations Publiques

Tonnellerie

Emballage