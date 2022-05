Sébastien LOCTIN

Persuadé du rôle de l'alimentation sur notre santé, j'ai donné un nouveau sens à ma vie professionnelle en créant les Huiles Quintesens.

Mon ambition : aider les consommateurs à sortir des schémas alimentaires nés après-guerre..

Leur proposer des huiles saines, diversifiées, équilibrées et surtout adaptées à leurs véritables besoins physiologiques. Des huiles plusieurs fois primées notamment par les professionnels de la Santé et de la Bio.

Mon challenge : casser les idées reçues, permettre à chacun de reprendre en main sa consommation, et développer notre activité pour faire de notre approche une véritable alternative santé pour les consommateurs.



Mes compétences :

Créativité

Persuasion

International

Management

Performance

Rigueur