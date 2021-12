Jean-Brieuc GICQUEL

Consultant en Stratégie & Gestion du Changement pour le service informatique et les usines d'assemblage chez Airbus. Je travaille dans un contexte complexe allant de l'implémentation de la méthode Agile, d'un nouvel outil financier et d’une montée en cadence de la production des avions.



Curieux, attiré par l’histoire, les pays étrangers et les différentes cultures, je suis parti à la découverte de nouveaux styles de vie, de nouvelles façons de penser (Australie, Chine et Allemagne).



Je cherche maintenant une société de conseils pour m'épanouir et mettre à profit mes compétences sur Paris.



Mes compétences :

Commerce international

Négociation commerciale

Stratégie d'entreprise

Conseil en management

Management

Gestion de projets internationaux

Analyse financière

Analyse de données