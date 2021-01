Diplômé d'un Master 2 Droit du travail et Gestion RH de l'Université PARIS 13, je suis actuellement coordonnateur paie au sein de Groupama Méditerranée.



Je travaille depuis longtemps sur les logiciels d'ADP.

Aujourd'hui sur ADP LINK.



Mes domaines de prédilection sont la paie, la Gestion RH et le droit du travail. J'ai aussi travaillé longtemps sur des missions de contrôle de gestion sociale, suivi de la masse salariale et sur les indicateurs RH dans leur ensemble.