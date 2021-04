Jean-Charles COETARD

J'ai obtenu en Septembre 2013 le diplôme d'ingénieur IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée) à Clermont-Ferrand (63). Ce diplôme, bien que généraliste, m'apporte initialement une formation axée en calcul de structures (type RDM) et mécanique des matériaux (théorique & expérimentale).



En parallèle j'ai validé le Master 2 de recherche "Mécanique, Matériaux, Structures, Fiabilité" au sein de l'institut Blaise Pascal de Clermont Ferrand (63).



Ma formation initiale m'a permis d'intégrer un poste en bureau d'études chez Safran Aircraft Engines (site de Gennevilliers - 92), en conception et calculs mécaniques. D'abord ingénieur calculs, j'ai évolué sur un poste en pilotage d'activités.



Ensuite, j'ai continué à monter en compétences chez Safran Electrical & Power (site de Niort - 79) en tant que coordinateur bureau d'études.

Ce poste, que j'occupe actuellement, me permet d'intervenir dans le domaine technique (conception) et humain (gestion d'équipe transverse), tout en veillant au suivi projet (indicateurs, pilotage et reporting d'activités).



Mes compétences actuelles :

Gestion de projet

Management transverse d'équipe