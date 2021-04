Jean-Charles CRÉMIEUX

Après mon diplôme d'ingénieur en chimie macromoléculaire, j'ai effectué mon service militaire en tant qu'officier (aspirant).



J'ai ensuite immédiatement intégré la multinationale suisse de la chimie CIBA GEIGY. La période de formation initiale aux produits se déroulait au laboratoire pendant au moins un an.



Ingénieur technico-commercial dans les produits chimiques et colorants pendant 6 ans, mon chiffre d'affaire a été en croissance constante sur la période tandis que le marché régressait structurellement de 5% par an. Des clients considérés comme impossibles à convaincre sont devenus des fidèles de CIBA.

Après cette période formatrice, j'ai souhaité quitter l'univers du textile à l'avenir très incertain.



J'ai ainsi rejoint le groupe international chimique belge TESSENDERLO. J'ai été durant 5 ans le responsable commercial pour la France : négociation avec les comptes-clefs industriels et les distributeurs.



J'ai ensuite rejoint le poste de Directeur National des Ventes dans le BTP (promotion au sein du groupe TESSENDERLO). Double mission : management de l'équipe commerciale (8 technico-commerciaux sur toute la France) et gestion en direct des grands-comptes.

- Développement du CA de 20% dès la première année.

- Management de 8 commerciaux sur la France : recrutement de la force de vente, formation commerciale et technique des commerciaux, élaboration des objectifs commerciaux, mise au point et suivi dun plan de tournée, accompagnement des commerciaux sur le terrain, création dun esprit déquipe,

- Responsable des Grands Comptes Nationaux et Régionaux : reprise dune clientèle existante et ouverture de nouveaux comptes, gestion en direct des comptes-clefs nationaux et régionaux, suivi des intervenants majeurs du B.T.P en France.



En 2009, j'ai été promu en tant que Directeur Commercial et Marketing :



- Management direct dune équipe de 14 personnes : 3 technico-commerciaux sur la France, 1 responsable export, 2 chefs de produit, 7 Assistantes des ventes et leur manager, 1 assistante de direction. Encadrement, motivation et formation des collaborateurs.

- Suivi direct des plus grands comptes nationaux et régionaux réalisant environ 80% du CA global (Frans Bonhomme, PUM Plastiques, Saint-Gobain distribution - Point P, Descours et Cabaud, Leroy Merlin,).

- Participation au développement de la Business Unit Plastic Pipe System du groupe avec le suivi de projets européens : études de marché, proposition dinvestissements,...

- Réorganisation du service commercial : élargissement des secteurs, rationalisation des zones de chalandise, implication renforcée des assistantes commerciales dans la vente, réduction des frais, suivi permanent du mix produits et clients.

- Lancement de produits innovants à valeur ajoutée : caisson dinfiltration des eaux pluviales, épandage renforcé, tube bi-orienté pour ladduction deau potable et lirrigation,

- Responsable du département export.

- Maîtrise de Pack-Office et du CRM.

- Passage dun REBITDA de 6,5 millions deuros à + 0,3 millions deuros en un an et à + 3 millions deuros cette année.

- Membre du Comité de Direction.



Depuis 2015, j'ai rejoint SICAD France, filiale du groupe international italien SICAD GROUP :

- Responsable de lintégralité du C.A. sur les B.U. industrie et distribution

- Management dune équipe de 32 personnes dont 10 commerciaux en industrie et 15 agents en distribution.

- Création dune région commerciale Paris Ile de France

- Création dun poste marketing et lancement de catalogues, documentations techniques et site internet

- Développement de liens étroits avec la maison mère italienne

- Développement du C.A. (+5.8%) et de la rentabilité (+15%)

- Création du compte Renault Automobile



Depuis 2018, je suis le Directeur Général de SICAD France. Je dirige le site français qui compte 81 personnes in situ et une vingtaine de commerciaux et agents.



Mes compétences :

Manager

Négociateur

Industrie

Marketing

Grands comptes

Réseau

Relationnel

Distribution

Chimie

Motivation

Membre jury préparation HEC

Négociation commerciale

Développement commercial

GSB

Encadrement

Management

Direction générale

Direction commerciale