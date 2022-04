Marc FRANCOIS

Responsable Juridique C.H.R. (cafés, hôtels, restaurants) confirmé, mon intervention englobe toute la gestion des contrats de distribution appelés et leur corollaire financier.

En relation permanente avec les équipes opérationnelles et un réseau d'avocats et d'huissiers, j'interviens autant dans le montage et la validation des contrats qu'à la résolution des litiges au stade amiable ou contentieux.

Mes domaines juridiques de prédilections sont donc avant tout le droit des affaires et principalement le Droit :

de la Distribution exclusive ;

des Sociétés ;

Commercial ;

des Procédures Collectives ;

du Cautionnement et Garanties

des Voies d'Exécution.

Les activités du Groupe élargissent parfois mes interventions à d'autres domaines du Droit Economique, (marques, agents commerciaux, CGV/CGA...)



Mes compétences :

Etudes finacières et Analyses de Bilans

Droit des Sociétés (Statuts, cession de parts)

Droits des Affaires (Procédures collectives, Cauti

Voies d'exécution