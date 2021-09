Jean Charles PEYRONDET

Manager , responsable d'une force de vente, je sais faire mais aussi "faire faire..."



Ma curiosité me pousse au challenge, je suis un passionné de la vente et des actions de management.



Je recrute, forme, motive, accompagne mes collaborateurs.



Ma dynamique : une culture du développement et du résultat.



Mes compétences :

Commercial

Management d'équipe

Gestion de patrimoine

Management commercial

Manager

B to B

Responsable commercial

Recrutement commercial

Force de vente

Management

Manager commercial