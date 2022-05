Bonjour,



Je suis actuellement en poste au sein de la société Chomette favor faisant parti du goupe ECF Learder sur le marché européen des arts de la table et hygiènes.2006/2008 ans j'ai pour mission de développer le secteur CHR du Ier et IIème arrodissement de paris.Depuis 2009 je gère désormais une grande clientèle indépendante multicomptes à savoir des indépendants ayant des intérêts communs à se regrouper pour former des centrales d'achats.J ai pour compétences de savoir négocier avec des acheteurs de hauts niveaux,gérer des mercuriales,prospecter,gérer la finance de mes clients mais aussi d'être force de prescription.



Mes compétences :

Commercial

Négociation

Pilotage

Management

Suivi clients

Centrale achat

VIP