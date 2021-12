Jean-Charles WATIEZ

J’ai travaillé dans l’I.T, l’Industrie automobile et la Banque où j’ai acquis une connaissance large de l’entreprise et de la finance. Dans des contextes variées (privé, public, territorial, international) j’ai acquis des compétences :



- 20 ans de gestion financière

- 15 de recrutement, formation et développement des compétences

- 8 ans de direction commerciale

- 8 ans de gestion de projets I.T.

- 5 ans d’expérience internationale

- 5 ans d’expérience d’investisseur



Développer une stratégie et une culture, partager une vision, conduire les grandes transformations innovantes, manager un collectif et faire monter son niveau d’engagement sont les principales valeurs qui guident mon action professionnelle. J’analyse, je contrôle et j’optimise l’efficacité, les coûts et les ratios financiers tout en assurant le bien-être de l’ensemble des parties prenantes de l’organisation. Aujourd’hui, je souhaite apporter mon énergie et mon expérience en « business development », « management de projets complexes » et « amélioration continue de la qualité » à une entreprise à forts enjeux de développement



jcwatiez@gmail.com



Mes compétences :

IT Strategy

Partenariat public privé

M&A

Conduite du changement

Gestion P&L

Business development