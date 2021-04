Jean Christophe FAVERJON

Bonjour avant mon service militaire est préparer un CAP en pâtisserie chocolaterie glacier confiseur ;en retour est travailler une vingtaine d'année dans une entreprise boulangerie pâtisserie sur Rive de Gier ;par la suite après une prise de retraite de l'entreprise ;une formation au gréta pour utiliser certaine base sur logiciel Exel puit une formation pour reconversion en préparation de commende par AFT IFTIM de Saint Etienne pour un poste sur Saint Chamond dans un grand groupe de Textile qui malheureusement nous ont pas retenu pour poursuivre cette activité je parle bien pour les neufs personnes qui avons suivi une formation de un mois ,mais se qui ma permis d’apprendre les procédures de mise sur le marché des produits en magasin de la négociations des matières première ;la fabrication ,du transport en amont et aval;des plates formes et mise en magasins.

Je m'intéresse aussi au monde de la photographie ;des techniques d'information et de communication;et a l'informatique les médias aussi en général .



Mes compétences :

Préparation de commande

Informatique

Pâtisserie et gâteaux

Photographie