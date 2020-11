Jean-Christophe JEAN-CHRISTOPHE TOUX (TOUX)

Mes compétences Managériales:

• Encadrement d’équipes de vente

• Responsabilité d’un pôle economique constitue de 4 agences

• Gestion de comptes d’exploitation/ Gestion des stocks/gestion du risque clients

• Mise en place et suivi de plans d’action

• Gestions des priorités et organisation du temps



Mes compétences Commerciales:

• Gestion de la relation client

• Négociation avec responsables achats des grands comptes Nationaux

• Maitrise des techniques commerciales

• Prospection, fidélisation et suivi d’un portefeuille clients



Mes compétences :

compte d'exploitation

Gestion de compte

GESTION DE COMPTE D EXPLOITATION

Gestion de compte d'exploitation

Gestion de la relation client

Management

Relation Client