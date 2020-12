Jean-Christophe ROMAIN

Alors que l'image inerte appartiens au 19eme siècle, le 20eme siècle a sacralisé l'image animée. Le 21eme siècle voit l'émergence de l'image interactive.



Parallèlement à l'évolution de la communication, l'industrie métamorphosée par la technologie puise toujours sa force des multiples collaborateurs qui la composent, dans le but de proposer sur le marché mondial multiforme des gammes quasiment infinies de produits marchands.



Dans ce contexte, le succès d'un projet de communication dépend autant de son aspect visuel que des qualités interactives qui s'en dégagent. En plus du regard, le toucher est sollicité, et la réaction cognitive attendue de l'intelligence artificielle stimulée via l'interface doit apporter une réponse systématique et claire.



Impliqué dés la conception du cahier des charges sous toutes ses formes (inventaire des fonctionnalités ou storyboard) jusqu'à la mise en production du projet, je me situe sur un plan technique dans lequel il est primordial de tenir un rôle de conseil autant que d'exécutant, tentant par là de rapprocher deux corps de métiers issus de deux domaines qui peuvent sembler à bien des égards extrêmement différents : l'art et la science.



Mes compétences :

3D Studio

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Animation

Animation 3d

Arts

Création

Flash

Graphisme

Illustration

Lightwave

Organisation

Planification

Programmation

Réalisation

Technique