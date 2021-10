Jean Christophe SOQUET

Je souhaite mettre mes compétences et ma capacité à m’investir au sein de votre société afin de contribuer à votre essor.



Titulaire d’un BTS études et économies en bâtiment et d’une expérience réussie de 10 ans aux seins d’entreprises comme Maison France confort, Piraino, Delannay, Forclum. Je vous propose ma candidature pour le poste de métreur.





j’ai été amené à développer des actions de terrain sur la région haut de France et donc une force de proposition adéquate pour l'adhésion à de nouveaux projets en bâtiment Publics et privés.

Je compte encore faire d'avantage pour augmenter les valeurs de votre marque .Mon ambition est de mener et provoquer de belles opportunitées par le travaille.



Préférant le contact, je souhaite vous rencontrer afin de vous exprimer de vive voix mes motivations, de vous détailler mon parcours pour vous permettre de mesurer l’intérêt de ma candidature et mes capacités à intégrer une équipe dynamique.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Dessin

Devis

Electrotechnique

Prospection

As400

Bâtiment

Management

AUTOCAD DE 2000 A 2012

MULTIDEVIS,BATIGEST,CIEL.

OFFICE