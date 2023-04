Jean Christophe SOUMY (SOUMY)

Mr Jean-Christophe Soumy

Bd Davout

75020 Paris

E-mail : Soumyjc@gmail.com

Tel.: 06 88 50 92 35

Née le 8 janvier 1973



FORMATEUR certifié ADOBE



Formation "Les bases d'After-Effects"

F2I - Avril 2023 Freelance Paris France



Formation courte sur les bases d'After-Effects

L'interface

Les préférences

Les outils

Les alignements

Les différentes fenêtres

Les différentes palettes d'outils

L'importation d'éléments dans un projet

Les différents type de calque

Les clé d'animation ( création, copie, déplacement...)

Le lissage de vitesse

Le parentage

Les masques

Les effets

L'export

--------------------------------------------------------------------------------------------------



Conception dinterface web avec Adobe XD

MYKAM - Mars 2023 Freelance vitré France



Formation sur les fondamentaux d'Adobe XD

sur 15 heures

Utilisation des outils de dessin et de textes

Création déléments répétés

Combinaison dobjets et de masques

Travail avec des sources externes (Illustrator, Photoshop)

Export des éléments créés dans XD

Ajout de linteractivité dans un prototype

Visualisation et partage dun projet

--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation "Création d'une identité visuelle"

F2I - Mars 2023 Freelance paris



Création dun persona de design complet avec nom de marque, image de la personnalité, traits de la marque, carte de la personnalité...

Maquettage, création d' éléments de communication, charte graphique (Logo (présentation, déclinaisons, interdits...)

Choix typographique, Lanatomie dune typographie (empattement, chasse, interlettrage/approche,)...

Création d'une Charte graphique et ergonomique (Contraintes et limites dune charte graphique, coût dune charte graphique, contenu dune charte graphique à la fois web et print...)

Création et argumentation de choix graphiques

Couleurs : Différence entre le CMJN et le RVB, symbolique des couleurs, contrastes daccessibilité à respecter

Symbolique des formes



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects - Illustrator

Istratech Février 2023



Formation sur les notions de bases d'After-Effects.

Passage en revu des différents outils de création d'Illustrator



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Création et commercialisation en ligne d'une formation sur After-Effects de 35 heures



Depuis janvier 2023



Création d'une formation ultra complète sur le motion design grâce à After-Effects.



L'interface

Les préférences

Les outils

Les alignements

Les différentes fenêtres

Les différentes palettes d'outils

L'importation d'éléments dans un projet

Les différents type de calque

Les clé d'animation ( création, copie, déplacement...)

Le lissage de vitesse

Le parentage

Les masques

Les calques de forme

Les différents type de Tracking

L'espace 3D

Les effets

L'export



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects - Photoshop - Illustrator

Campus de la Fonderie de l'image Janvier 2023



Formation "longue" sur After-Effects

Les fondamentaux d'illustrator et Photoshop



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation longue sur After-Effect - Illustrator - Photoshop

MYKAM - Novembre 2022 à janvier 2023



Formation sur les fondamentaux des principaux logiciels Adobe.

After-Effect - Illustrator - Photoshop



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects - fonctions avancés

MJM Graphic Design Depuis décembre 2022



Les calques de forme

L'animation de texte

L'éditeur de graphique et la gestion des vitesses

Le tracking

L'espace 3D



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects

F2I - Décembre 2022



Formation sur les fondamentaux d'After-Effects



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation courte 3DSMAX

F2I - Novembre 2022 à 2022



Initiation au logiciel 3DSMAX

Découverte de l'interface et des menus de navigation.

Création de primitives et de tracés (splijnes)

Découverte des principaux modifiers

Création d'un système de lighting de base

Animation basique

Rendu de base



--------------------------------------------------------------------------------------------------



UI design- Formation Photoshop - Illustrator sur 10 jours

F2 - Depuis novembre 2022



Initiation aux logiciels Photoshop et Illustrator.

La symbolique des couleurs en UX

La symbolique des formes en UX

Choix typographique

Création et argumentation d'une charte graphique



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects et photoshop

MJM - Depuis septembre 2022



Formation After-Effects cycle court. 5 jours

(Motion Design)

Formation sur Photoshop orienté design sur 5 jours



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Conception dinterfaces web avec Adobe XD

F2I - Septembre 2022



Formation sur les fondamentaux d'Adobe XD

Utilisation des outils de dessin et de textes

Création déléments répétés

Combinaison dobjets et de masques

Travail avec des sources externes (Illustrator, Photoshop)

Export des éléments créés dans XD

Ajout de linteractivité dans un prototype

Visualisation et partage dun projet

Création d'une maquette fonctionnelle



--------------------------------------------------------------------------------------------------



PAO - Formation Illustrator et Indesign sur 10 jours

F2I - Depuis août 2022



Formation sur Illustrator orienté création Print. 5 jours

Formation sur Indesign. 5 jours



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects - Illustrator

Istratech - Depuis juillet 2022



Formation sur les bases d'illustrator.

Différence mode RVB et CMJN

Interface, création et gestion des calques, utilisation des formes, création de tracés, modification des couleurs de fond et contour.

Intégration dans After-Effects.

Formation sur les bases d'After-Effects :

L'interface

Les préférences

Les outils

Les alignements

Les différentes fenêtres

Les différentes palettes d'outils

L'importation d'éléments dans un projet

Les différents type de calque

Les clé d'animation ( création, copie, déplacement...)

Le lissage de vitesse

Le parentage

Les masques

Les effets

L'export



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Module sur l'animation typographique et des calques de forme sur

After-Effects

Istratech Août 2022 à 2022



Module de 5 jours sur l'animation de texte et l'animation des calques de forme sur After-Effects



Création d'éléments graphiques sur illustrator



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects Motion Design

Istratech - Septembre 2021



Initiation à After-Effects et au Motion Design sur 5 jours



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation After-Effects

PYRAMID - Avril 2021



Formation de 5 jours sur les fondamentaux d'After-Effects



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation "Conception et intégration d'interface sur Adobe XD"

F2i - Février 2021



Création d'une maquette d'une application mobile en utilisant photoshop et illustrator.



Mise en place et animation d'une maquette fonctionnelle sous Adobe XD.

Sensibilisation à l'ergonomie et à l'accessibilité



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Formation "Design d'applications mobiles"

F2I - Janvier 2021



Quest-ce que le Design dinterfaces ?, définition et but de lErgonomie, quest-ce que lIHM ?

Les différents comportements et gestuelles tactiles

Historique et évolution du mobile

Panorama des OS existants

Parts demarché des OS

Création d'une maquette d'une application mobile en utilisant photoshop et illustrator.

Mise en place et animation d'une maquette fonctionnelle sous Adobe XD.



--------------------------------------------------------------------------------------------------