Jean-Claude VAN MOL

Avocat au barreau de Paris. Ancien responsable juridique secteur du Private Equity/M&A.

Investissements réalisés au travers de véhicules soumis au CoMoFi, à la réglementation AMF, FATCA et à une fiscalité spécifique. Fiscalité des actionnaires et porteurs de parts

Conseils dans les opérations d'investissements, de rapprochements de restructuration.

Conseils en matière de contrats de services ou de gestion.

Assurances adaptées au secteur notamment RCMS.

Corporate (CA et AG annuelles, fusion, TUP, apport d'actif,...).









Mes compétences :

Fiscalité