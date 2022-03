Jean CLOSON

Kinésiologue, auteur et conférencier, j'accompagne depuis de nombreuses années les personnes désireuses de :

- soulager les douleurs émotionnelles telles que séparation, deuil, abandon, trahison, humiliation, injustice,...

- diminuer les sensations de stress, de déprime, de peur ou d'angoisse

- mieux gérer les conflits relationnels inter et intra personnels

- développer ou retrouver la confiance en soi

- lever les blocages

Notre face émotionnelle constitue lun de ses plus beaux joyaux, elle reflète toute sa sensibilité, sa fragilité et notre force.

Quel plus beau voyage que de partir à la découverte de soi en se débarrassant de ce qui nous pèse et nous encombre.

https://www.jeancloson.com