Senior Lean consultant

Senior Lean Manager

Plus de 30 années dans le Lean



Mes interventions sont de nature différente, avec un but précis de résultat plus global au bilan financier et dans lequel des chantiers peuvent éventuellement s'insérer. Des conditions d'intervention au niveau des investissements (si nécessaire) et un pouvoir par l'intermédiaire du niveau de la Direction Générale sont demandés. Ces missions sont rapides (quelques mois), avec des investissements dérisoires par rapport au bénéfice produit : augmentation significative des volumes de production ou réduction des surfaces utilisées.



Je cite dans mon parcour l'intervention chez Haulotte : 50% en moins de surface, de 5 machines/semaine vers 12 machines/semaine en 4 mois, investissement et conseil récupéré dans les trois semaines sur l'augmentation de la production.

Puis Bombardier à Derby : production du Métro de Londres NLR et ELR, augmentation de 4 fois la production de 1,5 voitures/semaine vers 6 voitures/semaine, 20% de réduction de la main d'œuvre par véhicule, délai de réalisation 4 mois, pas d'investissement, élimination des pénalités de retard. Les actions ont été menées par les différents services de Bombardier sur la base de mes recommandations et ma participation terrain .Le tout sans mobiliser des groupes de travail ou des outils particuliers du lean.



Dans le deux cas il y avait :

1- Une compréhension du LEAN obligatoire de la Direction Générale et un accord préalable sur le changement (Partage d’une proposition de stratégie et d’organisation Lean de l’entreprise).

2- Toutes les actions ont été faites par la structure exécutive de l'entreprise : Avec ou sans de groupe de travail. Intervention directe de moi-même en coaching terrain auprès des managers. Faire des actions sans les comprendre n'est pas autorisé !

3- Tous les services de l'entreprise sont concernés par cette démarche, il n'y a pas d'exception, ni d'exclusion. Le temps passé par le personnel reste à l'intérieur de leur cadre de travail habituel.



De cette façon le management exécutif sait après ce démarrage accompagné, poursuivre sans autre conseil.

Pour l'entreprise c'était ses conditions ou perdre de l'argent.



Mes nombreuses interventions dans de multiples entreprises, m'ont fait comprendre qu'un effet durable et un résultat visible sur le bilan ne vient pas des interventions de conseil en accompagnement de nombreux chantiers.



Bien entendues mes compétences, comme montre mon parcour, s'étendent sur tous types de production et services.



Au cours de ma carrière j’ai réalisé des projets dans différents pays (France, Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Belgique, Allemagne, République Tchèque, Suisse).



Si vous vous retrouvez dans cette approche et recommandations, je vous propose de vous rencontrer sur place pour échanger après avoir visité auparavant vos ateliers ou services les plus représentatifs.





Mes compétences :

Lean

Amélioration continue

Lean manufacturing

Lean management