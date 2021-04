Commercial grands comptes , mais aussi Responsable de centre de profits, mes compétences s'articules sur le développement commercial et la gestion des hommes. Plus particulièrement en B to B sur le sud ouest de la France, marchés publics, prescription, pour des produits techniques liés à la signalisation routière, la communication, ou le BTP.



Mes compétences :

Appel d'offre

Commercial

Communication

Prescription

Signalétique