Jean David PAUTET

Fort de vingt années d'expériences au service d'entreprises de production, je me suis lancé il y a 3 ans dans la trépignante aventure entrepreneuriale



Passionné de nouvelles technologies, j'ai par la création de Mylor, agence conseil en communication à Nice et spécialisée dans l'univers digital, concrétisé mes rêves d'entreprendre et d'émancipation professionnelle.



Mes compétences :

Lean IT

Communication

Industrie

Management

Conseil

TPM

Analyse de la valeur

GPEC

5S

Référencement internet

Gestion de projet

Management opérationnel

Informatique

Gestion des ressources humaines

ERP

Gestion de la qualité