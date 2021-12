Jean DESCHARD

COMPETENCES CLES



La communication, le management et la conduite de projet en communication



• Gérer et accompagner des projets complexes, mettre en place des structures et des outils de communication innovants, fédérer des équipes, manager la conduite du changement,



• gestion de la communication de crise, expérience confirmée en relation presse, réseau important,



• sens de la diplomatie, négociation à haut niveau, qualités relationnelles, esprit de décision et fermeté, accoutumé aux dossiers sensibles et confidentiels, loyauté,



• large expérience de la communication en liens étroits avec les institutions en général et le monde de l'entreprise.



J’aime entreprendre et gérer des projets, relever des défis, créer, agir et réussir.





Mes compétences :

Communication de crise

Relation presse

Communication institutionnelle

Animation de réseau