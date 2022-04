En 2010 je rejoins l’association VERTICALES, en tant que conseillère indépendante, pour mettre en place auprès des employeurs des solutions de formation permettant l’intégration harmonieuse de collaborateurs. Ceci, tenant compte des observations faites au cours de ma carrière professionnelle, quant à l’accueil et le suivi des salariés dans l’entreprise. Ces réflexions ont abouti à une pédagogie de formations innovantes concernant le recrutement, le tutorat, la gestion du stress et les confits les entretiens professionnels.



En tant que sophrologue j’exerce en cabinet libéral depuis une quinzaine d’années.

Dans ma pratique de conseillère en insertion professionnelle, j’ai développé mon expertise pour mettre en œuvre des solutions d’insertions auprès des employeurs (recrutement et tutorat). (10 ans).



Diplômes :

Conseillère en Insertion Professionnelle

Sophrologue



Formations complémentaires :

PLN (Programmation Neuro Linguistique),

Procédure de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières)

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),



Interventions en lycées professionnels :

Découverte du monde de l’entreprise afin de prévenir le décrochage scolaire.



isabelle.margot@verticales.eu



tél : 06 86 08 41 53

N° DE FORMATEUR 11 7881931 78



Mes compétences :

Formateur

Communication externe

Gestion budgétaire

Économie sociale et solidaire