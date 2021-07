Jean-Edouard ROUDAUT

Ingénieur de mise en service dans le domaine des GTA (groupe turbo alternateur – turbine à vapeur), je travail sur des projets de modernisation.



Les turbines à vapeur permettent la production d’électricité. Les turbines concernées sont de petite et moyenne puissance (1à 50 MW) de toutes marques (principalement : Alstom, Dresser, Thermodyn)



Ce métier demande une compréhension globale du fonctionnement d’un GTA, c’est pourquoi j’ai acquis des connaissances dans les domaines suivants :



Régulation de vitesse, réseau vapeur, instrumentation, automatismes, analyse vibratoire, schéma électrique, PID, process et mécanique



De même les différents projets me permettent de développer des compétences organisationnel et humaine :



- Gestion de projet

- réponse à appel d’offres (compréhension du besoin client pour lui proposer la solution la plus adaptée au meilleur prix)

- contact clients/fournisseurs



Le quotidien dans ce métier est vraiment très varié. Chaque projet est unique. 50% du temps est consacré aux déplacements dans toute la France ainsi qu’à l’étranger. En contre parti il faut savoir travailler et être productif sous pression.



Mes compétences :

Commissioning

Maintenance

PID

Ingénieur

Mise en service

Industrie

Mise en route

Automatisme

Instrumentation