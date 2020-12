Aime la littérature et se plaît avec les jeunes. Aime enseigner sa discipline et éduquer.

Attiré vers le métier de bibliothécaire et en projet de reconversion professionnelle.

Se plaît aux missions de bibliothécaire, conseille avec sympathie et met à profit ses qualités professionnelles.

Disponible dès maintenant



Mes compétences :

Education

Littérature

Enseignement