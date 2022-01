Jean Francis FETSCH

Les schémas et les fonctionnements rapidement identifiés, j'apporte des solutions concrètes adaptées aux besoins de chacun. La transformation est confortable, rapide et facile, même sur des situations ancrées depuis plusieurs décennies.



Ma pratique permet d'être soi, de reconnaître sa valeur, de devenir acteurs de sa vie, de savoir décider, découvrir et développer ses capacités et ses compétences.

Savoir comment agir pour atteindre ses objectifs dans les différents domaines de la vie.



Ce travail permet de lâcher prise, abandonner les blocages émotionnels, réunir le conscient et l'inconscient et installer de nouveaux comportements. Les résultats obtenus avec le sourire sont étonnants.



Mon but est l'autonomie et l'enthousiasme des personnes. en moyenne trois séances suffisent.



Enfin, chacun peut abandonner son stress avec la relaxation aux bols tibétains. Cette pratique profonde et étonnante réuni le corps et l'esprit en un vécu de pleine conscience de soi.



Ateliers: Confiance en soi, intuition et magnétisme, ...



Qui suis-je ?

Enfant, j’observais déjà les comportements humains. J’ai appris les langages des micro-mouvements, du souffle, de la voix, des fluides énergétiques, des postures, mus par des forces inconscientes et riches d’informations.



Formations:

1977-1987 Formations techniques, ingénierie et management.

1977-2008 Entreprise Industrielle, Gestion patrimoine, Banque.

1981-1984 Magnétisme, Massage-Bien-Être Californien&magnétisme (J.Louis Abrassart),

Chamanisme (Yvon IVA), Radiesthésie & Géobiolologie (Gilbert Altenbach et Boune Legrais),

2008 Coaching de vie et Hypnose (Coachpassion Jean-Michel Leblond)

2011 Coach Manager (Coachpassion Jean-Michel Leblond)



Mes compétences :

Développement personnel

Coaching

Accompagnement

Bien être

Gestion du stress