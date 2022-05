Pierre Fischof est consultant-intervenant en simplification, fluidification et amélioration de Systèmes Informatiques Grand Système.

Développeur et Concepteur, il est par ailleurs Stress Manager.



Il intervient auprès des entreprises, comités d'entreprise, professionnels et clients d'Ile-de-France soucieux de mieux gérer la sobriété et fluidité de leur S.I., le bien-être de leurs projets, de leur organisation et ses acteurs.



Il anime également des formations, ateliers, suivis (collégiaux et individuels). participe à des rencontres et des publications. Cela dans le domaine de la simplification et fluidification des S.I., du bien-être des organisations et de ses acteurs, de la santé naturelle et de meilleures interactions entre l'homme et la technologie.



Mes compétences :

Endevor

SQL

JCL

Finance

Industrie

Cobol

MVS

Assurance

Z/OS

Réalisation

Conception

Comptabilité

ZOS