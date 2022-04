Jean-Francois BOUCHEZ

Le travail des metaux m'a toujours attiré, de nos jours nous retrouvons du métal dans tout les domaines d'activités.

Fort de mes 28 ans d’expériences dans le domaine de la tôlerie, de la chaudronnerie et ayant un parcours professionnel qui me permet aujourd'hui de proposer du conseil en gestion de production.

Au cours mon parcours professionnel je me suis rendu compte que nombres d'entreprises ont des problématiques sur la gestion des achats, des flux, des hommes, de la production, etc.

Identifier les postes clés pour un chef d'entreprise est essentiel, il lui permettra d'optimiser toutes la chaîne de production.

La création de fiches de postes lui permettra d'optimiser ces recrutements.



Si vous êtes dans ce cas là, je peux vous aider à identifier vos problématiques de production, en vous proposant de m'immerger dans votre société en tant que salarié ou prestataire pour un audit personnalisé de votre entreprise et des améliorations à apporter.

Je peux aussi vous mettre en place les décisions.



N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignement complémentaires.



Mes compétences :

Deviseur

Acheteur industriel

Chef d'atelier

Chef d'entreprise

Programmeur

Dessin industriel

Gestion de production

Technicien méthode