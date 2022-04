Jean-François BRIERE

Chef de projet Efficacité Opérationnelle Black Belt Lean Six Sigma, depuis 2 ans je participe au déploiement de la méthodologie Lean Six Sigma au sein de LaSer Cofinoga. Dans ce cadre, j'accompagne les entités opérationnelles / Supports dans leurs projets de transformation et de recherche de la performance en terme de délai, coût et de qualité.



Fort de cette expérience réussie à travers des missions complexes et transverses dans l'entreprise, j'ai obtenu ma certification Lean Six Sigma Black Belt (délivrée par ANEO - AIT Group) en novembre 2011.



Au préalable pendant 10 ans, j'ai mis en œuvre et coordonné les projets IT et métiers de la Direction financière du groupe LaSer Cofinoga où j'ai pu développer mes compétences en analyse et résolution de problèmes, en management de projet et en conduite du changement.



Aujourd'hui je souhaite valoriser ces expériences dans des environnements complexes tant dans le secteur de l'industrie que dans celui du service.



Mes compétences :

Black Belt

LEAN

Six Sigma

Finance

Banque