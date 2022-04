Jean-François BRIVAUD

JF Brivaud nous ouvre les portes de la fascination par la couleur. Si elle existe bien dans la nature dont elle est le principe créateur , ce que nous voyons en manque singulièrement.



Ainsi, agissant avec l’instinct naturel et la force de l’imaginaire , JF Brivaud invente un nouvel espace ou chacun peut éveiller ses sens dans la diversité et la densité des formes et des couleurs pour reconstruire cette énergie primitive à l’origine de tout et de toute œuvre artistique.



Son abstraction lyrique s’exprime sur la toile comme un souvenir des émotions premières de l’art dans un espace mouvant océanique ,volcanique et cosmique ou les fulgurances de couleurs magnifient les paysages intérieurs .





Mouvement : art contemporain



Genre : abstraction lyrique



Style : expressionnisme abstrait



Inspiration : Jackson Pollock , Zao Wu-Ki, Jean Degottex, Georges Mathieu ,Jonas Gerard, Jean Hugon, Jean-Claude Dauguet...



Techniques : Acrylique, dripping, action painting, aquarelle.





Johannès BOUCARD



Pour visualiser ma peinture:



http://www.jeanfrancois-brivaud.weonea.com



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Peintre

coloriste

animateur de loisirs créatifs

Color'thérapie

Peinture

Art

Dessin

Art thérapie par la couleur