Jean-François BROCH

20 ans d'expériences professionnelles diverses, partagées entre le travail social (Animateur Socio-Culturel, Encadrant Technique d'Insertion en college et en association, Moniteur d'atelier en ESAT, Educateur en IME) et la création visuelle (infographiste, opérateur en PAO en free-lance et en entreprise) avec quelques échappées au coeur de la nature (Ouvrier Agricole) et dans la commercialisation d'un programme immobilier de villas de luxe.

Aujourd'hui, la quarantaine passée, riche d’expériences avec un C.V. bien rempli, je cherche à concilier toutes les compétences acquises avec un avenir professionnel plus stable.

L'année 2014 à été marquée par un virage dans l'industrie avec une longue mission d'intérim comme préparateur de commande et responsable des facturations et expéditions, ce fut l'occasion de découvrir un monde bien particulier et assez impitoyable... J'ai tenu le choc et me suis prouvé que je suis capable de résistance face à une pression énorme en terme de productivité.



Mes compétences :

Polyvalence