Jean-François BRUNELLI

Ingénieur chimiste de formation, mon parcours a une dominante industrielle et environnementale. J'ai développé une expertise des métiers de l'industrie au travers de la R&D, du marketing, de l'assistance technique et de la réglementation environnementale.

Le développement d'additifs pour la production pétrolière et l'assistance technique sur de nombreux sites de production aux quatre coins du monde ont enrichi mon goût pour le terrain, pour le contact humain et ses diversités passionnantes.

J'ai développé des additifs tensioactifs pour une grande diversité d'industriels, de l'industrie routière à la peinture en passant par le textile ou le phytosanitaire, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une grande polyvalence et une adaptabilité aux problématiques techniques et environnementales de l'industrie chimique et para chimique.

Particulièrement sensible aux impacts des activités humaines sur l'environnement, j'ai contribué à la maîtrise des consommations d'eau chez un industriel, et à la sensibilisation du personnel à la réduction des impacts (déchets, énergie). La réglementation environnementale est devenue l'une de mes spécialités.

C'est cette expérience et cette polyvalence forgées sur le terrain que je mets au service des industriels, aussi bien dans des domaines techniques qu'environnementaux.







Mes compétences :

COLLECTIVITES LOCALES ET T

Communication externe

Contrôle qualité

ICPE

Projets transverses

Gestion eaux

REACH

ISO 14001

Éclairage public

Gestion de l'eau

Recyclage

Environnement

Chimie

Astronomie