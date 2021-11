Jean-Francois BUELO

Au sein d'un bureau d'études en automatismes et informatiques industrielles, mon travail consiste, dans un premier temps, à être force de proposition sur le matériel automate et la supervision à mettre en place, ainsi que sur l'analyse fonctionnelle (fonctionnement du process).

Dans un second temps, je réalise la programmation et la mise en service sur site.

Automates :

- Siemens (1200/1500, 200/300/400) - Logiciels : Step7, Tia Portal;

- Schneider (TSX57, M340) - Logiciels : Pl7 Pro, Unity;

- Omron;

Supervisions :

- Intouch,

- WinCC,

- PcVue 11,

- Proface, KEP, Magelis.

Pour finir, je réalise la documentation finale à fournir au client en fin de mise en service.