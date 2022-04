Jean-François CACHIA

Directeur associé SARL WAXXINDUSTRIES, SARL TREEKER9, SARL NEOSOLUTIONS , NEOSOLUTIONS HOLDING.

Créée en 1991 par 3 associés, Néosolutions est une SARL basée à La Ciotat dans le sud de la France.

Néosolutions a démarré sur l'idée de déceler des phénomènes mode à travers le monde, et de les rendre accessibles aux professionnels.

La SARL Néosolutions est spécialisée dans le développement de marques tendances et le trading.

En 1997 Néosolutions a ouvert un bureu de développement et design à Bali en Indonésie.

En 2005 la SARL ouvre un bureau de développement et contrôle qualité à Wuhan en Chine.

En 2009 Néosolutions débute ses activités de sourcing de produits et développement de marques pour le compte de clients .

Nous font confiance: Ecoles du ski Français, Racing Club Toulon, Cressi Sub, F*** Me I'M Famous by Cathy et David Guetta, Tignes, Les 3 vallées...

Timeline:

1991: Création de Néosolutions

1997 Ouverture du bureau de développement Bali

2000: Création de la marque Zonképaï

2005: ouverture du bureau de développement et contrôle qualité de Wuhan en Chine.

2007: Création de la marque Waxx.

2008: Création de la marque Sunshine.

2009: Création de Néosolutions Trading

2014: Création de la marque Treeker9



En 2014, Néosolutions Holding propriétaire de la marque Waxx depuis 2007 marque Française distribuée dans 28 pays créé la société Treeker 9 (Treeker nine).

La marque Treeker9 est présente dans les enseignes de la grande distribution, les chaines de magasins de sports et grands magasins.

DESCRIPTION DE LA MISSION



Nous recrutons pour nos marques Waxx et Treeker9 afin d’étendre notre force de vente des agents commerciaux ou VRP multicartes.



Treeker9 commerciaux introduits auprès de la GMS / détaillants avec une solide expérience pour les secteurs suivants:

Secteurs à pourvoir: Île de France, Picardie, Haute Normandie, Pas de Calais, Rhone Alpes



Waxx : Commerciaux introduits auprès des détaillants (exclusivement) Jeaners, enseignes du sport,lingeries.

Secteurs à pourvoir: Centre, Île de France, Picardie, Haute Normandie, Pas de Calais.

PROFIL RECHERCHÉ



Commercial doté d’une expérience auprès des revendeurs GMS.

apte à gérer et développer de manière autonome et rigoureuse un secteur géographique, et d’en assurer la pérennité. De bonne présentation celui ci assurera les tournées de vente des collections, la prospection et la veille commerciale, il sera porteur de l'image et des valeurs de l'entreprise.

AVANTAGES DES PRODUITS OU SERVICES



Treeker9 Marque Française référencée pour ses doudounes auprès de nombreuses enseignes régionales GMS.



La marque Waxx est présente à ce jour dans plus de 500 points de vente et est distribuée dans 25 pays.

Les premiers pro shop de la marque ont ouvert en Belgique, Indonésie, Taiwan, France et Antilles.



PRODUITS / SERVICES

Les collections hiver s’articulent autour de déclinaisons de doudounes, de polaires, underwear pour femme, homme et enfant.

pour l'été: Underwear, Shortpant, shorts de bain, swimboxer, Jogjeans, Terry, débardeur, tee shirt, tong, casquette... pour femme, homme et enfant.