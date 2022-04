Jean-François CAMIER

Après avoir été Directeur des Sports d'une Municipalité de 25000 Habitants dans l'Eure, je me suis dirigé vers l'import/export de vétements pour la motomarine (jet-ski).

En 1999, j'ai été contacté par POLARIS France, pour gérer le secteur Nord-Est pour la vente de Quads et Motoneiges

J'étais en charge d'envrion 50 concessionnaires sur 1/3 de la France

Puis 2011, j'ai été recruté par la nouvelle structure POLARIS EMEA (installée en Suisse) pour développer le marché africain ainsi que l'Europe Centrale et Sud

Depuis Septembre 2012, je me suis vu confié le Développement de l'Afrique ainsi que du Moyen Orient



Mes compétences :

Persévérance