Jean-François CAPELLE

Ingénieur- docteur en génie civil, spécialisé dans l'étude du comportement des grands ouvrages ( barrages, ponts, centrales nucléaires)je suis actuellement retraité. J'ai occupé les postes de vice-président de Roctest Ltée (Canada),de président de Télémac ( France)et j'ai effectué des missions d'expertise pour l'UNDP.



Je me consacre présentement à l'écriture.

Mon premier récit-roman: La Traque- De Montréal à Katmandou a été publié en octobre 2009;ce suspense se déroule au Québec, en Inde et au Népal, dans le milieu de la construction des barrages.

Le second roman intitulé Ondes de choc-De l'Abitibi à l'Altiplano est paru en février 2011.Son action se déroule dans des mines du Québec et du Pérou.

Le troisième roman, plus intimiste:Randonnées avec Atropos-D'outre-mer à outre-tombe, traite de nos rapports avec la mort d'êtres chers, tout en faisant voyager le lecteur des îles du Pacifique à la Provence.

Publiés par les Éditions Dédicaces, de Montréal,ces romans sont disponibles chez l'éditeur, sur Amazon et surArray.

En 2012, une de mes nouvelles: "Chroniques d'un BIXI", a été publiée dans un recueil collectif intitulé " Espaliers aux mots d'or" par les Éditions de l'arc-en-ciel, du Québec.

Des plages de Dunkerque aux rives de la Loire, un roman se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, est paru en janvier 2013 aux Éditions Dédicaces.

En 2014, ma nouvelle intitulée "Journal d'un baveux"est parue ans le recueil "L'envers du miroir" des éditions se l'arc-en-ciel. Ce sont les réflexions d'un escargot philosophe.

En avril 2015, mon 5ème roman,"Ressac dans l'empire du Milieu" a été publié par les Éditions Dédicaces. Il se déroule en Chine et au Canada, avec les mêmes personnages principaux que pour les deux premiers romans.

Des vidéos résumant ces écrits, ainsi que des interviews, peuvent être visionnés sur Youtube.



Mes compétences :

Développement international

Auteur